Guerra Oms a Skytg24 | “Elezioni? Procedura sarà di massima sicurezza Più pericolosi ristoranti e bar”

(Di sabato 12 settembre 2020) Quando si parla di elezioni “si entra nella questione dell’esercizio dei diritti, c’è poco da sindacare. Lache verrà realizzata durante il periodo elettorale sarà unadi. Vedo molto più, i bar, i night e altre occasioni conviviali di quanto non lo sia la gestione dellaelettorale. Ci sarà l’esercito a controllare, saremo garantiti dai militari che gestiranno code e ingressi in maniera inappuntabile”. Così a Tribù, su Sky TG24, il direttore aggiunto dell’OMS Ranieri. Proprio pochi giorni fa l’infettivologo Massimo Galli aveva invece sottolineato i rischi delle elezioni, dicendo che era ...

MILANO (ITALPRESS) – “Non mi pare che sia opportuno che uno stato membro come la Francia, con la seconda linea di aumento della casistica dopo la Spagna, prenda un’iniziativa unilaterale non concertat ...Il direttore aggiunto dell'Oms, ospite a "Tribù", ha parlato dell'emergenza sanitaria e delle misure adottate dal governo per la sicurezza dei cittadini. Sulla scuola: "È stato fatto un lavoro massacr ...