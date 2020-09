Guardare al passato per fissare il futuro: il monito del mondo classico (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – Tema affascinante e controverso, quello della biografia nel mondo classico. Al di là del poter davvero raccontare una vita (“Chi sei tu? Domanda abissale”: a ricordarlo è Carl Schmitt), la biografia ‘classica’ pare comunque meno interessata alla verità e più all’aneddoto, specie se suggestivo, divertente o spiazzante, e non lesina vere e proprie invenzioni, se funzionali allo scopo. Storia o biografia? D’altronde, è notissimo l’adagio plutarcheo, posto all’inizio della Vita di Alessandro: “Non scrivo storia, ma biografia”, in quanto episodi o fatti apparentemente irrilevanti potevano, più di eventi storici notissimi, illuminare il carattere, l’ethos, del protagonista, che era poi il fine del sapiente di Cheronea. Ma per i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – Tema affascinante e controverso, quello della biografia nel. Al di là del poter davvero raccontare una vita (“Chi sei tu? Domanda abissale”: a ricordarlo è Carl Schmitt), la biografia ‘classica’ pare comunque meno interessata alla verità e più all’aneddoto, specie se suggestivo, divertente o spiazzante, e non lesina vere e proprie invenzioni, se funzionali allo scopo. Storia o biografia? D’altronde, è notissimo l’adagio plutarcheo, posto all’inizio della Vita di Alessandro: “Non scrivo storia, ma biografia”, in quanto episodi o fatti apparentemente irrilevanti potevano, più di eventi storici notissimi, illuminare il carattere, l’ethos, del protagonista, che era poi il fine del sapiente di Cheronea. Ma per i ...

