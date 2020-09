Gualtieri “In Europa si lavora per rifinire la riforma del Mes” (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Mes? Abbiamo convenuto sull'opportunità di lavorare per avere l'introduzione anticipata del backstop da fine anno prossimo. Ciò richiede alcuni passaggi e ci permetterà in Italia di affrontare questo tema che era stato un pò congelato”. Così Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al termine dell'Ecofin informale di Berlino.Quanto al quadro economico generale, “c'è una ripresa superiore alle aspettative, anche la Bce ha rivisto i dati sul Pil ma si parte da una pesante riduzione nel secondo trimestre in tutti i Paesi – ha spiegato Gualtieri -. Perciò abbiamo sottolineato l'esigenza di non interrompere la politica espansiva di sostegno all'economia da mantenere anche l'anno prossimo. L'Italia è stata determinata a sostenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Mes? Abbiamo convenuto sull'opportunità dire per avere l'introduzione anticipata del backstop da fine anno prossimo. Ciò richiede alcuni passaggi e ci permetterà in Italia di affrontare questo tema che era stato un pò congelato”. Così Roberto, ministro dell'Economia, al termine dell'Ecofin informale di Berlino.Quanto al quadro economico generale, “c'è una ripresa superiore alle aspettative, anche la Bce ha rivisto i dati sul Pil ma si parte da una pesante riduzione nel secondo trimestre in tutti i Paesi – ha spiegato-. Perciò abbiamo sottolineato l'esigenza di non interrompere la politica espansiva di sostegno all'economia da mantenere anche l'anno prossimo. L'Italia è stata determinata a sostenere ...

