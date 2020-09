Grecia, la polizia lancia gas lacrimogeni ai migranti in rivolta a Lesbo |VIDEO (Di sabato 12 settembre 2020) La polizia greca ha usato gas lacrimogeni per fermare le proteste dei migranti rimasti a Lesbo senza un tetto dopo che tre giorni fa un vasto incendio ha distrutto il campo profughi di Moria. Le proteste sono esplose nei pressi di un campo temporaneo allestito dalle autorità greche per fare ospitalità ai circa 13mila migranti che si trovavano in quello distrutto. Questa mattina, nei pressi di un posto di blocco della polizia, era scoppiato un incendio, poi domato dai vigili del fuoco. Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Lagreca ha usato gasper fermare le proteste deirimasti asenza un tetto dopo che tre giorni fa un vasto incendio ha distrutto il campo profughi di Moria. Le proteste sono esplose nei pressi di un campo temporaneo allestito dalle autorità greche per fare ospitalità ai circa 13milache si trovavano in quello distrutto. Questa mattina, nei pressi di un posto di blocco della, era scoppiato un incendio, poi domato dai vigili del fuoco.

