Grande Fratello Vip, spettro Coronavirus: prima puntata a rischio (Di sabato 12 settembre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta ad aprire i battenti, ma il Coronavirus spaventa: può saltare la prima puntata Il Grande Fratello Vip è pronto a far partire la nuova edizione. La data d'inizio è fissata per il 14 settembre ed alla conduzione anche quest'anno è stato confermato Alfonso Signorini. Al suo fianco come opinionisti invece, ci saranno Pupo ed Antonella Elia, molto criticata. Negli ultimi giorni però la prima puntata del reality più spiato d'Italia sembrerebbe essere a forte rischio. Infatti a causa del Coronavirus, infatti dal 14 settembre l'esordio della quinta edizione potrebbe definitivamente ...

