Gp Toscana, Hamilton: "Pista fantastica, grande pole" (Di sabato 12 settembre 2020) SCARPERIA - "Il week end è stato duro, devo essere onesto. Valtteri è sempre stato davanti a me fino al Q1, ho dovuto lavorare sodo per migliorare dietro le quinte, le traiettorie, le chiaccherate con ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) SCARPERIA - "Il week end è stato duro, devo essere onesto. Valtteri è sempre stato davanti a me fino al Q1, ho dovuto lavorare sodo per migliorare dietro le quinte, le traiettorie, le chiaccherate con ...

Maxsanti8 : Niente da fare la Ferrari fa pena anche su il circuito di sua proprietà Gp di Toscana, al Mugello la pole position… - WesleyOliLima : Hamilton é pole no GP da Toscana - luguschrispino : Hamilton é pole no GP da Toscana - Joice_M_ : Hamilton é pole no GP da Toscana - MonarquiaCo : Hamilton é pole no GP da Toscana -