Gp San Marino | Vinales | Pole bellissima | mi sento molto bene

MISANO ADRIATICO - "E' una Pole bellissima perché l'abbiamo preparata molto bene e già da stamattina mi sentivo molto bene in moto". Maverick Vinales è entusiasta per la Pole position ottenuta nel

Gp San Marino, Vinales in pole davanti a Morbidelli: Rossi è quarto

Valentino Rossi non si ripete ma guadagna una buona seconda fila. Maverick Vinales sulla Yamaha ha conquistato la pole del Motogp di San Marino in programma domani sul circuito di Misano, settima ...

MotoGp di San Marino: pole a Vinales, prima fila per Morbidelli

Casco speciale per Valentino Rossi in occasione del motogp di San Marino in programma domani, e del gran premio dell'Emilia Romagna di domenica prossima che si correrà sullo stesso circuito. La "Doppi ...

