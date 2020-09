Governo: Calenda, 'dolore nel vedere Renzi con M5S' (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Il Governo di Renzi è stato il più riformista degli ultimi 40 anni, ho una sorta di dolore personale a vederlo al Governo con il Movimento 5 stelle". Lo ha affermato Carlo Calenda, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto. Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Ildiè stato il più riformista degli ultimi 40 anni, ho una sorta dipersonale a vederlo alcon il Movimento 5 stelle". Lo ha affermato Carlo, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto.

Lui lo conosciamo, mentre di Azione si sa poco: a quasi un anno dalla sua nascita abbiamo cercato di capire che cosa sia Carlo Calenda, 47 anni, europarlamentare ed ex ministro dello Sviluppo economic ...

Regionali 2020, Bernaudo (Liberisti Italiani): “Contro questo Governo sosteniamo Fitto”

“Siamo nati il 15 febbraio, poi è scoppiata la pandemia. Non abbiamo quindi partecipato alle trattative per le liste, tuttavia ai nostri sostenitori in tutta Italia è giusto dare un’indicazione per le ...

