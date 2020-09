Golf | Portugal Masters | Coetzee balza al comando | gli italiani perdono posizioni

sportface2016 : #Golf, #PortugalMasters: #Coetzee balza al comando, gli italiani perdono posizioni - zazoomblog : Golf Portugal Masters 2020: Guerrier in testa dopo il secondo giro Bertasio dodicesimo - #Portugal #Masters #2020:… - sportface2016 : #Golf, #PortugalMasters: #Bertasio il migliore degli italiani dopo il secondo giro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: Portugal Masters con Fleetwood e 5 azzurri - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf: Portugal Masters con Fleetwood e 5 azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Portugal

ladigetto.it

South African golfer George Coetzee will take a one-stroke lead into the final round of the Portugal Masters after shooting 5-under 66 in the third round ...(ANSA) - ROMA, 12 SET - Sorpassi e ribaltoni nel "moving day" del Portugal Masters, torneo dell'European Tour di golf. A Vilamoura Julien Guerrier sbaglia tutto, perde i cinque colpi di vantaggio accu ...