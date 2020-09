Gli anticorpi del Covid durano solo un mese Rischio di riammalarsi | lo studio cinese

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 settembre 2020) L’immunità al-19 potrebbe durare soltanto unnei soggetti guariti: uno scenario, secondo i ricercatori della Scuola di Medicina della Nanjing University, che richiede quanto mai la migliore comprensione delle risposte deglial coronavirus per informazioni essenziali allo sviluppo di trattamenti efficaci e vaccino. Lo, fresco di pubblicazione, è basato sul monitoraggio della produzione degliin 19 pazienti non gravi e in sette in condizioni invece gravi per la durata di sette settimane dall’inizio della malattia.I dati hanno fatto emergere che un paziente su cinque non avevacapaci di combattere il virus una volta dimesso dall’ospedale e che i livelli del sistema immunitario erano scesi significativamente tra ...