Giulio Berruti | il no al GFVIP | i motivi

(Di sabato 12 settembre 2020) Sta per ripartire il Grande Fratello Vip, ancora qualche giorno e il reality più popolare condotto ancora una volta d‘Alfonso Signorini riprenderà la sua programmazione. Intanto sono stati resi noti i nomi dei partecipanti: vip scontati ma anche alcuni davvero inaspettati. Un cast quello messo insieme dal direttore di Chi amalgamato e sicuramente in grado d’incuriosire i telespettatori. Tra i nomi che hanno rifiutato l’invito di Signorini, oltre a quello di Andrea Iannone, che involontariamente si è trovato coinvolto nei vari rumors, anche quello diche a quanto pare sarebbe stato contattato ma avrebbe rifiutato di sottoporsi a questa emotiva esperienza. Secondo il magazine Chiha rifiutato ilsolo perprofessionali, avendo ...

Giulio Berruti non sarà al GF Vip per motivi professionali, ma Dagospia ha svelato la cifra da capogiro che Mediaset gli avrebbe offerto per accettare. Il 14 settembre inizia il GF Vip e il cast del p ...È amore e si vede, possiamo ben dirlo: tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti la sintonia è alle stelle. Dopo un lungo periodo passato a tutelare la loro privacy nascondendosi da occhi indiscreti, ad ...