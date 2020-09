Giulia D’Urso confusa e persa | Il racconto scioccante fuori Uomini e Donne (Di sabato 12 settembre 2020) Da quando è stata scelta dal tronista Giulio Raselli, la vita di Giulia D’Urso è molto cambiata. A confessarlo su Instagram è stata la stessa ex corteggiatrice. In questi mesi Giulia ha vissuto une vera e propria favola d’amore e ha provato una felicità mai provata prima. Adesso sembrano davvero lontani i periodi in cui Giulia D’Urso si sentiva confusa e persa. La partecipazione alla scorsa edizione di Uomini e Donne ha dato una svolta alla sua esistenza. Infatti, Giulia D’Urso ha voluto raccontare quei momenti in cui si sentiva confusa e persa e considerava le sue fragilità un problema, attraverso una lettera a se stessa. Giulia ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) Da quando è stata scelta dal tronista Giulio Raselli, la vita diD’Urso è molto cambiata. A confessarlo su Instagram è stata la stessa ex corteggiatrice. In questi mesiha vissuto une vera e propria favola d’amore e ha provato una felicità mai provata prima. Adesso sembrano davvero lontani i periodi in cuiD’Urso si sentiva. La partecipazione alla scorsa edizione diha dato una svolta alla sua esistenza. Infatti,D’Urso ha voluto raccontare quei momenti in cui si sentivae considerava le sue fragilità un problema, attraverso una lettera a se stessa....

giulsxgolden : io quando mia madre mi dice 'giulia vieni qui a vedere le storie di instagram che mette barbara d'urso': ?????? - rmcfj : Come fate a definire Giulia De Lellis “body positive” dopo quello che disse da Barbara D’Urso?! Cioè per voi basta… - BlogUomini : Giulia d’Urso e Giulio Raselli in crisi? - hamburgerdicalc : @ispioggia @dindondamn eh no attento, la fama di giulia de lellis non deriva dal fatto che abbia detto cose stupide… - mauromaurizmab : @Centropie @RiccardoValoti @ReteSport @ValeriaBiotti @giulia_mizzoni @gabrielefasan @PaoloCond Giusto. Aggiungo pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia D’Urso Turismo in Puglia, Fratelli d'Italia attacca Emiliano Corriere di Taranto