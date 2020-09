Giorgia Meloni avverte i rivali: "Se si votasse per le elezioni politiche vincerebbe il centrodestra" (Di sabato 12 settembre 2020) «Se si votasse anche alle elezioni politiche, c'è una sola coalizione che potrebbe presentarsi compatta e avere la maggioranza e i numeri necessari a governare 5 anni e fare le cose di cui questa nazione ha bisogno: questa è il centrodestra. Non avrebbe senso per noi giocare a chi prende più voti all'interno della coalizione, magari uno a discapito dell'altro». Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, questo pomeriggio ad Andria, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano di una possibile corsa del suo partito a superare Lega e Forza Italia. «Noi vogliamo crescere tutti a discapito dei nostri avversari», ha precisato. «Per cui la corsa di Fratelli d'Italia non è sulla Lega o su Forza Italia, è sul ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) «Se sianche alle, c'è una sola coalizione che potrebbe presentarsi compatta e avere la maggioranza e i numeri necessari a governare 5 anni e fare le cose di cui questa nazione ha bisogno: questa è il. Non avrebbe senso per noi giocare a chi prende più voti all'interno della coalizione, magari uno a discapito dell'altro». Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia,, questo pomeriggio ad Andria, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano di una possibile corsa del suo partito a superare Lega e Forza Italia. «Noi vogliamo crescere tutti a discapito dei nostri avversari», ha precisato. «Per cui la corsa di Fratelli d'Italia non è sulla Lega o su Forza Italia, è sul ...

