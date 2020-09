Ginecologo positivo al Covid va a lavorare in ospedale con la febbre | È solo influenza

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 settembre 2020) Un medico del reparto di Ginecologia dell’di Alessandria; risultatoal Coronavirus. Lo ha reso noto l’Azienda Ospedaliera, che ha già avviato le procedure previste per questi casi ed effettuato i tamponi al personale di tutto il reparto. Il medico sarebbe andato acon ladicendo che era una semplice, poi la scoperta delquando i sintomi si erano già aggravati.L’Azienda Oospedaliera ricorda in una nota che “l’obbligo di utilizzo dei Dpi vigente tutela la diffusione del virus tra pazienti e operatori e che si sta procedendo con i protocolli di sicurezza”. Sono inoltre previste specifiche indicazioni per operatori e visitatori: a ogni ingresso rilevazione della ...