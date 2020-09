Gaffe | riforme zoppe e boss scarcerati | così è sparito Bonafede Che fine ha fatto il ministro?

Leggi su ilparagone

(Di sabato 12 settembre 2020) Cheha? Lo avevamo lasciato alle prese con le scarcerazioni deimafiosi, dopodiché èdalla circolazione. Certo, per lui è stato impossibile rubare la scena alla Azzolina, la quale ha conquistato le pagine di ogni giornale a suon di danni al mondo della scuola. E non è un caso se proprio loro due, Azzolina e, sono in cima alla lista dei ministri che rischiano di più il posto in vista di quel rimpasto di governo cui i sottosegretari Buffagni, Castelli e Cancelleri starebbero guardando sempre più intensamente. Ma, come racconta Salvatore Merlo su Il Foglio, “no, lui non si può sostituire. Perché è amico di Conte”, dicono quelli che starebbero lavorando al rimpasto. E ...