Gabrielli alla messa in ricordo di Maria Sparagana | prima vittima del Covid “Esempio di umanità”

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Polizia di Stato ha ricordato, Assistente Capo Coordinatore, pilastro della centrale operativa della Questura di Caserta,del-19. “Una collega che non c’è più, una collega che è stata ricordata per la sua grande professionalità e umanità” ha affermato il Capo della Polizia Franco, che ha preso parteSantatenutasi a Caserta presso la Chiesa del Buon Pastore. In unggio, la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha affermato che “è per me un dovere e un onore, da Ministro dell’Interno, ricordare oggi la figura e l’attività al servizio ...