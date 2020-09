Funerali Willy, Conte: “Contrastare la mitologia della violenza” (Di sabato 12 settembre 2020) Centinaia di maglie bianche in ricordo di Willy. Presenti il premier Conte, il segretario del PD, Nicola Zingaretti e il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, uniti contro “la mitologia della violenza” Paliano. Centinaia di persone si sono riunite al campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, per i Funerali di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro in seguito ad un violento pestaggio. Il premier Giuseppe Conte si è unito al cordoglio del genitori del giovane Willy: “L’Italia è con voi, vi vuole bene”. La mitologia della violenza Il premier ha poi proseguito lanciando un verso e proprio appello alla comunità: “Dobbiamo mobilitarci ... Leggi su zon (Di sabato 12 settembre 2020) Centinaia di maglie bianche in ricordo di. Presenti il premier, il segretario del PD, Nicola Zingaretti e il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, uniti contro “laviolenza” Paliano. Centinaia di persone si sono riunite al campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, per idiMonteiro Duarte, ucciso a Colleferro in seguito ad un violento pestaggio. Il premier Giuseppesi è unito al cordoglio del genitori del giovane: “L’Italia è con voi, vi vuole bene”. Laviolenza Il premier ha poi proseguito lanciando un verso e proprio appello alla comunità: “Dobbiamo mobilitarci ...

