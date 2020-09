Funerali di Willy | vescovo | “Chiediamo a Dio la forza di saper perdonare Si è sacrificato come un giovane Cristo”

(Di sabato 12 settembre 2020) Alle esequie partecipano il premier Conte e il governatore del Lazio, Zingaretti. Stadio gremito, in cielo centinaia di palloncini bianchi

lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - patriziaprestip : Domani il premier @GiuseppeConteIT sarà ai funerali di Willy. Gesto bellissimo e molto molto molto importante. #WillyMonteiro - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - trotskystavero : Amisci, Bizzarri non smette mai di stupirmi. Ora, secondo il fine intellettuale del coffee break Conte (forse) non… - bianca_caimi : RT @rtl1025: ?? 'Ora ci aspettiamo condanne severe e certe'. Lo ha detto il presidente del Consiglio #GiuseppeConte al termine dei funerali… -

Una morte senza senso, un pestaggio per futili motivi. E’ terminta così la giovane vita di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Paliano ucciso la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Oggi, nel ...Con il lancio di duecento palloncini bianchi lasciati andare, 'liberati' in cielo, tra lacrime ed applausi, si è conclusa la cerimonia religiosa per i funerali di Willy Monteiro Duarte. Mentre il vesc ...