Funerali di Willy Monteiro | la saggia e toccante omelia del vescovo Parmeggiani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020) Hanno avuto inizio questa mattina alle ore 10.30 idiDuarte presso il Campo sportivo comunale di Paliano, allestito come Chiesa all’aperto. A celebrare la funzione funebre monsignordi Tivoli e Palestrina. L’«Da domenica mattina ad oggi sono state tante le parole dette e scritte su un fatto esecrabile che stamane ci vede riuniti insieme, e per il quale il nostro cuore è profondamente scosso e colpito. Vorrei tuttavia che qui, oggi, risuonassero innanzitutto le parole della fede!». Inizia così l’di monsignor. La fede e l’amore «Della fede in Dio e Gesù Cristo nel qualecredeva – ...