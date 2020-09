Funerali di Willy, bloccato “er Brasile”. Voleva portare un mazzo di fiori (Video) (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – Non solo Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti. Tra i volti noti presenti questa mattina a Paliano in provincia di Frosinone per i Funerali di Willy Monteiro Duarte c’era anche Massimiliano Minnocci, noto alle cronache come “er Brasile”. Lui, ultras della Roma ed estremista di destra “redento”, si è presentato per portare un mazzo di fiori in omaggio a Willy, ma è stato bloccato all’ingresso del centro sportivo dalle forze dell’ordine: “Volevo andare da semplice cittadino. Non mi volevo fare pubblicità. Quel ragazzo mi seguiva sui social, ero il suo idolo per il riscatto che sto avendo. Me lo hanno riferito i suoi amici e per questo sono andato a rendergli l’ultimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – Non solo Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti. Tra i volti noti presenti questa mattina a Paliano in provincia di Frosinone per idiMonteiro Duarte c’era anche Massimiliano Minnocci, noto alle cronache come “er Brasile”. Lui, ultras della Roma ed estremista di destra “redento”, si è presentato perundiin omaggio a, ma è statoall’ingresso del centro sportivo dalle forze dell’ordine: “Volevo andare da semplice cittadino. Non mi volevo fare pubblicità. Quel ragazzo mi seguiva sui social, ero il suo idolo per il riscatto che sto avendo. Me lo hanno riferito i suoi amici e per questo sono andato a rendergli l’ultimo ...

