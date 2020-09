Fulham-Arsenal oggi in tv, Premier League 2020/2021: orario e diretta streaming (Di sabato 12 settembre 2020) Fulham-Arsenal è la partita che apre oggi il programma della prima giornata della Premier League 2020/2021. Derby di Londra a Craven Cottage, con i padroni di casa tornati subito in Premier dopo un anno di Championship e i Gunners che cercheranno di partire con il piede giusto a caccia di una stagione da protagonisti. Il match è in programma alle 13:30 italiane e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Football, con gli appassionati che potranno seguirlo anche in diretta streaming grazie a Sky Go. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020)è la partita che apreil programma della prima giornata della. Derby di Londra a Craven Cottage, con i padroni di casa tornati subito indopo un anno di Championship e i Gunners che cercheranno di partire con il piede giusto a caccia di una stagione da protagonisti. Il match è in programma alle 13:30 italiane e sarà trasmesso intv su Sky Sport Football, con gli appassionati che potranno seguirlo anche ingrazie a Sky Go.

sportface2016 : #PremierLeague Inizia il campionato, #FulhamArsenal apre le danze: ecco quando e come seguire il match - Il_TerzoUomo : Alle 13:30 inizia la Premier League 2020/2021 con Fulham vs. Arsenal. Qui potete ascoltare la nostra preview.… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Premier League, Fulham-Arsenal: dove vedere la gara in Tv e streaming: Fulham-Arsenal è… - infobetting : Fulham-Arsenal (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Difensori contati - ore_il : Pronostico Fulham-Arsenal: Quote BetX 1ª giornata – Premier League -