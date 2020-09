Francia, il ritorno dei Gilet gialli sugli Champs-Elysees di Parigi: lancio di lacrimogeni e oltre 150 arresti – Video (Di sabato 12 settembre 2020) A Parigi sono tornati i Gilet gialli, questa volta affiancati dai No Mask a raccontare i tempi che corrono e da movimenti di protesta dei gestori di locali e discoteche, costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus. Ed è anche la volta di nuovi scontri tra i Gilet gialli, partiti con più cortei da diversi quartieri della capitale, e la polizia. Le forze dell’ordine hanno lanciato lacrimogeni e intorno a mezzogiorno il totale dei fermati era di 154 persone. Momenti di tensione sono stati registrati vicino agli Champs-Elysees e all’avenue de Wagram. I manifestanti hanno provato ad avvicinarsi andando contro il divieto assoluto di assembramento da parte della ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Asono tornati i, questa volta affiancati dai No Mask a raccontare i tempi che corrono e da movimenti di protesta dei gestori di locali e discoteche, costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus. Ed è anche la volta di nuovi scontri tra i, partiti con più cortei da diversi quartieri della capitale, e la polizia. Le forze dell’ordine hanno lanciatoe intorno a mezzogiorno il totale dei fermati era di 154 persone. Momenti di tensione sono stati registrati vicino aglie all’avenue de Wagram. I manifestanti hanno provato ad avvicinarsi andando contro il divieto assoluto di assembramento da parte della ...

