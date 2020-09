Formazioni ufficiali Fiorentina-Reggiana | amichevole 2020

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) Ledipre-campionato in programma oggi dalle 18:00 al Franchi di Firenze. Nuovo test per i viola di Beppe Iachini, che vedono avvicinarsi sempre più l’inizio del campionato. I toscani tornano in campo subito dopo la sgambata con il Grosseto, stavolta gli avversari sono gli emiliani neopromossi in Serie B. Le: in attesa: in attesa