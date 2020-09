Ford WRC: M-Sport suona la carica per il rally di Turchia (Di sabato 12 settembre 2020) Il rally Estonia è stata una difficile tappa per il Team Ford WRC M-Sport, costretto a lottare per le ultime posizioni della top 10, non potendo minimamente impensierire Toyota e Hyundai. Il team principal Richard Millener sprona il team ad affrontare con un diverso approccio la prossima tappa, disputata in Turchia. Ford WRC – Consapevoli dei loro mezzi Andando verso la Turchia, Ford spera di rivendicare il difficile weekend estone e di poter puntare al podio in questa tappa. Richard Millener, Team Principal Ford M-Sport, ritiene che il team debba iniziare ad essere più orgoglioso dei propri mezzi e concretizzare la potenzialità che ha la vettura su strada. “C’è stata una certa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 settembre 2020) IlEstonia è stata una difficile tappa per il TeamWRC M-, costretto a lottare per le ultime posizioni della top 10, non potendo minimamente impensierire Toyota e Hyundai. Il team principal Richard Millener sprona il team ad affrontare con un diverso approccio la prossima tappa, disputata inWRC – Consapevoli dei loro mezzi Andando verso laspera di rivendicare il difficile weekend estone e di poter puntare al podio in questa tappa. Richard Millener, Team PrincipalM-, ritiene che il team debba iniziare ad essere più orgoglioso dei propri mezzi e concretizzare la potenzialità che ha la vettura su strada. “C’è stata una certa ...

