Fondi Lega, i commercialisti arrestati, la cena con Salvini e la campagna elettorale 2018 (Di sabato 12 settembre 2020) Fondi Lega, proseguono le indagini sui commercialisti arrestati per il caso della Lombardia film commission. Proseguono le indagini sui Fondi della Lega e sui tre commercialisti indagati dalla Procura di Milano per la compravendita di un immobile di Cormano. La prima domanda alla quale dovranno dare una risposta gli inquirenti è, presumibilmente, la seguente: i commercialisti dovevano portare denaro alla Lega o sfruttavano il nome della Lega per fare denaro? La differenza è sostanziale. Nel primo caso si presuppone il coinvolgimento di una o più persone all'interno del Carroccio. Nel secondo caso il partito di Salvini sarebbe quasi parte lesa.

