Fiorentina-Reggiana oggi in tv | amichevole 2020 | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) Sabato 12 settembre laospita laal Franchi in una nuovapre-campionato per i viola di Beppe Iachini. Calcio d’inizio alle ore 18:00 per il match che vede i toscani opposti agli emiliani neo-promossi in Serie B. Al momento non ci sono certezze in merito ad eventuali dirette tv edell’incontro, Sportface.it vi terrà aggiornati e vi racconterà l’incontro in tempo reale con lascritta.