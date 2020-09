Fiorentina | cinquina alla Reggiana Per il Lecce solo un pari col Monopoli

(Di sabato 12 settembre 2020) Lachiude il giro delle amichevoli con il botto: “manita”al Franchi. A decidere la gara due doppiette, quelle di Ribery e di Kuame, e il gol di Chiesa. Per laè Zamparo a firmare il gol della bandiera. Unica nota stonata gli stop per infortunio di Biraghi e Pezzella, da valutare le loro condizioni.un pareggio, invece, per ilche non va oltre il 2-2 con il: in gol Coda e Listkovwski, ma gli avversari recuperano due volte con la doppietta di Fella. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Cinquina in amichevole per la Fiorentina, che in un venerdì pomeriggio di gran caldo ha battuto 5-1 il Grosseto in un test amichevole al "Franchi". Spettacolo in campo grazie ad una tripletta di Vlaho ...FIRENZE - "Sono molto felice di essere qui, in un grande club, per me è un grande onore. Credo nel progetto e nei piani della Fiorentina". Si presenta così Sofyan Amrabat, nuovo centrocampista viola, ...