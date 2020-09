Ferrari, Leclerc: “Lavoriamo per tornare in alto, ho tifato per la Rossa sin da bambino” (Di sabato 12 settembre 2020) C’è anche Charles Leclerc nella serata alla festa di Firenze dedicata alla Ferrari per i 1000 Gran Premi in Formula 1. “Per me è un sogno, ho tifato per la Rossa sin da bambino e ora ritrovami in una delle sue due monoposto e’ un onore e anche una responsabilità – ha detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport -. Lavoriamo a lungo termine per riportare la Ferrari dove merita, per essere i numeri 1. Mugello? La pista è impressionante, siamo contenti del quinto posto. Siamo in situazione difficile ma dobbiamo uscirne, sono felice di aver avuto una giornata positiva“. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) C’è anche Charlesnella serata alla festa di Firenze dedicata allaper i 1000 Gran Premi in Formula 1. “Per me è un sogno, hoper lasin da bambino e ora ritrovami in una delle sue due monoposto e’ un onore e anche una responsabilità – ha detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport -. Lavoriamo a lungo termine per riportare ladove merita, per essere i numeri 1. Mugello? La pista è impressionante, siamo contenti del quinto posto. Siamo in situazione difficile ma dobbiamo uscirne, sono felice di aver avuto una giornata positiva“.

