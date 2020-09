Facebook. Utenti pagati per disattivare l’account: il motivo (Di sabato 12 settembre 2020) Il social network più famoso di tutti i tempi di proprietà di Mark Zuckerberg condurrà uno studio controverso in relazione alle elezioni politiche in USA Il colosso dei social network Facebook farà un esperimento molto particolare e controverso in vista delle elezioni poliche degli Stati Uniti nel 2020. Pagherà infatti fino a 120 dollari gli … L'articolo Facebook. Utenti pagati per disattivare l’account: il motivo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020) Il social network più famoso di tutti i tempi di proprietà di Mark Zuckerberg condurrà uno studio controverso in relazione alle elezioni politiche in USA Il colosso dei social networkfarà un esperimento molto particolare e controverso in vista delle elezioni poliche degli Stati Uniti nel 2020. Pagherà infatti fino a 120 dollari gli … L'articoloperl’account: ilproviene da YesLife.it.

StartMagNews : L’ #Irlanda ha ordinato a #Facebook di interrompere l’invio di #dati degli utenti dell’Ue agli Stati Uniti. E Faceb… - aldoceccarelli : RT @PaolaCiccarell2: Utenti pagati per disattivare gli account Fb e Ig! Secondo il @washingtonpost Zuck starebbe chiedendo ai propri utenti… - iosonolacora : RT @PaolaCiccarell2: Utenti pagati per disattivare gli account Fb e Ig! Secondo il @washingtonpost Zuck starebbe chiedendo ai propri utenti… - TerryEmpyre : RT @SkyTG24: Elezioni Usa 2020, il test di Facebook: pagherà gli utenti per disattivare il profilo - ContiniVittorio : Perché Facebook vuole pagare gli utenti per disattivare il profilo -