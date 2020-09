Europa League, su DAZN in esclusiva i preliminari del Milan (Di sabato 12 settembre 2020) DAZN, il servizio di streaming sportivo globale, si aggiudica i diritti esclusivi per trasmettere i preliminari del Milan in Europa League, una delle più prestigiose competizioni calcistiche continentali per club dopo la UEFA Champions League.Il club rossonero, che grazie al 6^ posto in classifica della scorsa stagione si è qualificato ai turni preliminari di Europa League, debutterà su DAZN per il secondo turno preliminare del torneo... Leggi su digital-news (Di sabato 12 settembre 2020), il servizio di streaming sportivo globale, si aggiudica i diritti esclusivi per trasmettere idelin, una delle più prestigiose competizioni calcistiche continentali per club dopo la UEFA Champions.Il club rossonero, che grazie al 6^ posto in classifica della scorsa stagione si è qualificato ai turnidi, debutterà super il secondo turno preliminare del torneo...

ZZiliani : Due anni in meno di Chiellini, di cui è enormemente più bravo (ha vinto 2 Europa League, 3 Supercoppe UEFA, 1 Coppa… - FedericoFerri : A proposito di colleghe e colleghi con i quali si ha il privilegio di lavorare, in bocca al lupo ad @anna_billo che… - ManUtdMEN : United monitoring Sergio Reguilon after impressing in Europa League semi-final #mufc - Teo__Visma : @Sergio37075361 @DAZN_IT L'Europa League è di Sky. - estornudoauto : RT @CorSport: #Milan, i preliminari di Europa League saranno visibili su #Dazn ?? -