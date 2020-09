Esplosione Milano, la testimonianza di un inquilino: “Ho aperto gli occhi o ho sentito un botto, in due abbiamo portato fuori il ragazzo ferito” (Di sabato 12 settembre 2020) “Sembrava come una bomba in tempo di guerra”. Così una testimone racconta l’attimo dell’Esplosione della palazzina in piazzale Libia a Milano. ”Un gran botto-spiega all’Adnkronos- allarmi che hanno iniziato a suonare eppoi l’arrivo della polizia e delle ambulanze” Mentre un inquilino del quarto piano della palazzina di Piazzale Libia spiega: “Ho aperto gli occhi, c’era stato uno strano suono, e un secondo dopo c’è stato il botto. Subito si è creato fumo e un principio di incendio”. È stato lui, insieme ad un altro condomino, a prestare soccorso al ferito in condizioni più gravi, l’affittuario dell”appartamento al pian terreno dove si sarebbe ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) “Sembrava come una bomba in tempo di guerra”. Così una testimone racconta l’attimo dell’della palazzina in piazzale Libia a. ”Un gran-spiega all’Adnkronos- allarmi che hanno iniziato a suonare eppoi l’arrivo della polizia e delle ambulanze” Mentre undel quarto piano della palazzina di Piazzale Libia spiega: “Hogli, c’era stato uno strano suono, e un secondo dopo c’è stato il. Subito si è creato fumo e un principio di incendio”. È stato lui, insieme ad un altro condomino, a prestare soccorso al ferito in condizioni più gravi, l’affittuario dell”appartamento al pian terreno dove si sarebbe ...

emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - poliziadistato : +++ Milano, forte esplosione questa mattina in una palazzina di piazzale Libia. Sul posto poliziotti @Questura_MI p… - magicaGrmente22 : Esplosione a Milano, abitante palazzo: 'Io unica non evacuata perché non ci vedo' - RepubblicaTv : Esplosione palazzo Milano, vicesindaca Scavuzzo: 'Sistemazione in albergo per le famiglie': 'Come sempre in questi… -