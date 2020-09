Esplosione in un condominio a Milano, salgono a 8 i feriti (Di sabato 12 settembre 2020) Milano (ITALPRESS) – “Sembrava inferno di cristallo: ho visto una colonna di fumo e poi un ragazzo in fuga con i vestiti bruciati, cercava di toglierseli”. Lo riferisce una testimone che questa mattina è stata svegliata dal boato creato dall'Esplosione proveniente dal primo piano di un condominio in piazzale Libia, al civico 20, zona sud di Milano, dove si ipotizza sia avvenuta una fuga di gas dalla cucina. In un primo bilancio si parlava di 6 feriti, che ora sarebbero saliti a 8. “Ho sentito uno schianto forte in casa e sono uscito subito, sono sceso al piano terra, ho visto il ragazzo che era ferito a terra, aveva lesioni sul corpo, è stato portato via dai soccorsi”, racconta un ragazzo sui trentanni che abita al secondo piano dell'appartamento, di cui, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020)(ITALPRESS) – “Sembrava inferno di cristallo: ho visto una colonna di fumo e poi un ragazzo in fuga con i vestiti bruciati, cercava di toglierseli”. Lo riferisce una testimone che questa mattina è stata svegliata dal boato creato dall'proveniente dal primo piano di unin piazzale Libia, al civico 20, zona sud di, dove si ipotizza sia avvenuta una fuga di gas dalla cucina. In un primo bilancio si parlava di 6, che ora sarebbero saliti a 8. “Ho sentito uno schianto forte in casa e sono uscito subito, sono sceso al piano terra, ho visto il ragazzo che era ferito a terra, aveva lesioni sul corpo, è stato portato via dai soccorsi”, racconta un ragazzo sui trentanni che abita al secondo piano dell'appartamento, di cui, ...

ilpost : Questa mattina c’è stata un’esplosione in un condominio di Milano, in piazzale Libia - nestquotidiano : Esplosione in un condominio a Milano, salgono a 8 i feriti - AndreaCordobao : RT @ofcs_report: #Milano le immagini choc subito dopo l’#esplosione avvenuta all’interno di un condominio a piazzale Libia - GreenMidnight1 : RT @ofcs_report: #Milano le immagini choc subito dopo l’#esplosione avvenuta all’interno di un condominio a piazzale Libia - byb80 : RT @ofcs_report: #Milano le immagini choc subito dopo l’#esplosione avvenuta all’interno di un condominio a piazzale Libia -