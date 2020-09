Esplosione a Milano: lo scoppio nella palazzina di Piazzale Libia (Di sabato 12 settembre 2020) L’Esplosione che ha provocato un boato sentito questa mattina in tutta Milano Sud è legata a uno scoppio che ha coinvolto il piano terra e i primi tre piani di una palazzina in Piazzale Libia 20. Si registrano diversi feriti, alcuni dei quali vengono curati a bordo delle ambulanze sul posto. Sono presenti una decina di mezzi dei vigili del fuoco Dovrebbe essere stata una fuga di gas a causare lo scoppio che ha interessato questa mattina un edificio al civico 20 di Piazzale Libia a Milano, secondo quanto stanno ipotizzando i soccorritori arrivati sul posto. Il forte boato è stato sentito fino a Romolo, a oltre un chilometro di distanza. Non è chiaro se ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) L’che ha provocato un boato sentito questa mattina in tuttaSud è legata a unoche ha coinvolto il piano terra e i primi tre piani di unain20. Si registrano diversi feriti, alcuni dei quali vengono curati a bordo delle ambulanze sul posto. Sono presenti una decina di mezzi dei vigili del fuoco Dovrebbe essere stata una fuga di gas a causare loche ha interessato questa mattina un edificio al civico 20 di, secondo quanto stanno ipotizzando i soccorritori arrivati sul posto. Il forte boato è stato sentito fino a Romolo, a oltre un chilometro di distanza. Non è chiaro se ...

Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - MediasetTgcom24 : Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano - RepubblicaTv : Esplosione in un palazzo a Milano: 'Svegliati dal boato, abbiamo visto il portone divelto. Siamo passati tra le mac… - TheRenry : RT @emergenzavvf: ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre #vigil… -