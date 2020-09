Esplosione a Milano in un condominio vicino a Porta Romana: 6 feriti, uno è grave. Vigili del Fuoco: “Probabile una fuga di gas” – FOTO (Di sabato 12 settembre 2020) Sei persone sono rimaste ferite in un’Esplosione che si è verificata intorno alle 7 in una palazzina di piazzale Libia a Milano. Il boato ha svegliato larga parte del quartiere, in una zona vicinissima a Porta Romana, nel centro del capoluogo lombardo. Un trentenne è ferito in modo più grave, con ustioni anche di secondo e terzo grado sul corpo, mentre le altre persone coinvolte hanno riPortato ferite più lievi. All’interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco le ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Sei persone sono rimaste ferite in un’che si &e; verificata intorno alle 7 in una palazzina di piazzale Libia a. Il boato ha svegliato larga parte del quartiere, in una zona vicinissima a, nel centro del capoluogo lombardo. Un trentenne &e; ferito in modo pi&u, con ustioni anche di secondo e terzo grado sul corpo, mentre le altre persone coinvolte hanno rito ferite pi&u; lievi. All’interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte deidelle ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello ...

