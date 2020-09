Era Mary Patti di Non è la Rai: oggi a 48 anni psicoterapeuta e mamma bellissima [FOTO] (Di sabato 12 settembre 2020) Tra Ambra, Pamela, Laura e Antonella, c’era anche lei Mary Patti. Se ci si ricorda del gioco “indovina il nome della mamma”, indubbiamente il volto di Mary torna nella memoria di chi è cresciuto ballando la sigla di ‘Non è la Rai’. Tra le ragazze, Mary non era una delle più piccole e non solo. Stare negli studi del programma televisivo, non l’ha allontanata neanche solo per un attimo dai suoi doveri; ovvero quello di continuare gli studi universitari. Infatti, dopo la prima esperienza televisiva a ‘Domenica In’ come ragazza pon pon; Mary rifiutò il primo invito di Boncompagni che la scelse per la prima edizione di ‘Non è la Rai’, poiché doveva iniziare la facoltà di psicologia. E ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 12 settembre 2020) Tra Ambra, Pamela, Laura e Antonella, c’era anche lei. Se ci si ricorda del gioco “indovina il nome della”, indubbiamente il volto ditorna nella memoria di chi è cresciuto ballando la sigla di ‘Non è la Rai’. Tra le ragazze,non era una delle più piccole e non solo. Stare negli studi del programma televisivo, non l’ha allontanata neanche solo per un attimo dai suoi doveri; ovvero quello di continuare gli studi universitari. Infatti, dopo la prima esperienza televisiva a ‘Domenica In’ come ragazza pon pon;rifiutò il primo invito di Boncompagni che la scelse per la prima edizione di ‘Non è la Rai’, poiché doveva iniziare la facoltà di psicologia. E ...

