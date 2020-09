Era Daniela, letterina di Passaparola: oggi a 45 anni è uno schianto [FOTO] (Di sabato 12 settembre 2020) Per ben tre stagioni di fila, Daniela Bello è stata una letterina di Passaparola tra le più amate. Bionda e con un sorriso indimenticabile ha partecipato come valletta e ballerina al quiz show condotto da Gerry Scotti dal 1999 al 2002. Ma la passione della danza era nata già nella “letterina” da bambina e infatti prima di prestare il suo talento alla trasmissione di Canale 5, la donna aveva partecipato ad altri show e spettacoli. Daniela Bello nasce a Varese nel 1975, ma già giovanissima si trasferisce a Milano e a Mediaset ha conosciuto Gianni Tani, che le ha permesso di fare diversi provini per poter lavorare in diversi spettacoli; ma senza dubbio l’esperienza a Passaparola è stata una delle più importanti ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 12 settembre 2020) Per ben tre stagioni di fila,Bello è stata unaditra le più amate. Bionda e con un sorriso indimenticabile ha partecipato come valletta e ballerina al quiz show condotto da Gerry Scotti dal 1999 al 2002. Ma la passione della danza era nata già nella “” da bambina e infatti prima di prestare il suo talento alla trasmissione di Canale 5, la donna aveva partecipato ad altri show e spettacoli.Bello nasce a Varese nel 1975, ma già giovanissima si trasferisce a Milano e a Mediaset ha conosciuto GiTani, che le ha permesso di fare diversi provini per poter lavorare in diversi spettacoli; ma senza dubbio l’esperienza aè stata una delle più importanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Era Daniela L’Aria che Tira, Daniela Santanché si presenta con una mascherina di pizzo Il Fatto Quotidiano "Capri Incontra Mykonos", il grande evento firmato dalla bitontina Diletta Loragno

Capri Incontra Mykonos Capri, Hotel Villa San Felice, 20 settembre 2020 Foto e panorami d’oltremare, dal forte impatto emozionale, saranno i protagonisti della quarta edizione dell’evento caprese Capr ...

Daniela Pieragostini fa il punto sulle difficoltà riscontrate nelle frazioni senigalliesi

I Cittadini di Senigallia sono tutti uguali? Se vivi in una delle numerose frazioni, non esattamente. Se sei un bambino e devi andare a scuola (d’infanzia o primaria) potresti non ritrovare la tua cla ...

