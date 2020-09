Emergenza Covid e seggi elettorali, la proposta di Tutti Telese (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Con una nota inviata al Commissario Prefettizio del Comune di Telese Terme (e per conoscenza al Comandante di Polizia Municipale, al Responsabile Ufficio Elettorale, al Dirigente della Polizia di Stato e al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Telese Terme) la lista “Tutti Telese” ha formalmente proposto di considerare una diversa dislocazione dei seggi elettorali in più punti della città, a fronte dell’Emergenza sanitaria legata al Covid-19 e, dunque, al conseguente rispetto di alcune regole, prima tra tutte quelle del distanziamento interpersonale. Si tratta, è scritto nel testo della missiva recapitata a mezzo PEC, “di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – Con una nota inviata al Commissario Prefettizio del Comune diTerme (e per conoscenza al Comandante di Polizia Municipale, al Responsabile Ufficio Elettorale, al Dirigente della Polizia di Stato e al Comandante dei Carabinieri della Stazione diTerme) la lista “” ha formalmente proposto di considerare una diversa dislocazione deiin più punti della città, a fronte dell’sanitaria legata al-19 e, dunque, al conseguente rispetto di alcune regole, prima tra tutte quelle del distanziamento interpersonale. Si tratta, è scritto nel testo della missiva recapitata a mezzo PEC, “di ...

Grande commozione a Paliano per i funerali di Willy Monteiro, il 21enne brutalmente ucciso a Colleferro nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il rito funebre, celebrato da Monsignor Mauro P ...

Altri 51 nuovi casi di positività al coronavirus si registrano in Sardegna secondo il bollettino dell'Unità di crisi regionale di oggi. 30 provengono da attività di screening, mentre 21 da sospetto di ...

Grande commozione a Paliano per i funerali di Willy Monteiro, il 21enne brutalmente ucciso a Colleferro nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il rito funebre, celebrato da Monsignor Mauro P ...

Altri 51 nuovi casi di positività al coronavirus si registrano in Sardegna secondo il bollettino dell'Unità di crisi regionale di oggi. 30 provengono da attività di screening, mentre 21 da sospetto di ...