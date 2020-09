Elisabetta Gregoraci, l’ultima foto prima della “reclusione” lascia il segno: «Davvero irraggiungibile» (Di sabato 12 settembre 2020) Ultime ore di libertà per Elisabetta Gregoraci: pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, l’ex moglie di Briatore condivide su Instagram gli attimi di vita “normale” prima della reclusione. Una scelta non compresa a pieno dagli utenti, quella di Elisabetta, sempre osannata ad ogni sua mossa. Non mette tutti d’accordo, questa volta, la showgirl calabrese. E tra i commenti social si vede recapitare anche pareri contrari. “È un vero peccato – scrive qualcuno che non rimane solo una voce fuori dal coro – che partecipi a questo scempio televisivo, a questa TV spazzatura”. Leggi anche >> Caterina Balivo foto da top model, praticamente in apnea: si apre spiraglio sul ritorno in tv Elisabetta ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 settembre 2020) Ultime ore di libertà per: pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, l’ex moglie di Briatore condivide su Instagram gli attimi di vita “normale”reclusione. Una scelta non compresa a pieno dagli utenti, quella di, sempre osannata ad ogni sua mossa. Non mette tutti d’accordo, questa volta, la showgirl calabrese. E tra i commenti social si vede recapitare anche pareri contrari. “È un vero peccato – scrive qualcuno che non rimane solo una voce fuori dal coro – che partecipi a questo scempio televisivo, a questa TV spazzatura”. Leggi anche >> Caterina Balivoda top model, praticamente in apnea: si apre spiraglio sul ritorno in tv...

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci tre anni dopo il divorzio: Ecco i più grandi errori di Flavio Briatore durante il matrimonio -… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci a Verissimo: Flavio Briatore? Non voleva che partecipassi al Grande Fratello Vip -… - Noovyis : (Elisabetta Gregoraci a Verissimo: 'Flavio Briatore? Non voleva che partecipassi al Grande Fratello Vip') Playhitm… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci tre anni dopo il divorzio: Ecco i più grandi errori di Flavio Briatore durante il matri… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci in lacrime a Verissimo: “Ho sofferto tanto” - #Elisabetta #Gregoraci #lacrime -