Elisa Claps | oggi il 27esimo anniversario della scomparsa

Lo scorso 17 marzo ricorrevano i dieci anni dal ritrovamento del corpo di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità, a Potenza, un evento che turbò le coscienze e che sollevò moltissimi interrogativi. Le successive indagini condussero al processo e alla condanna per omicidio di Danilo Restivo, chiarendo solo in parte le dinamiche di una vicenda che ancora oggi suscita forti emozioni. La sparizione di Elisa Claps Il 12 settembre del 1993 la 16enne Elisa Claps esce di casa con un'amica, dicendo alla famiglia di volersi recare ad una funzione religiosa. In realtà ha un appuntamento con un giovane del posto, Danilo Restivo, allora 21enne, con il quale entra nella chiesa della Santissima ...

Lo scorso 17 marzo ricorrevano i dieci anni dal ritrovamento del corpo di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità, a Potenza, un evento che turbò le coscienze e che sollevò moltissimi ...

Claps: Libera, dateci nomi di chi ha cambiato storia Potenza

(ANSA) - POTENZA, 11 SET - "Non smetteremo di credere che prima o poi, pur restando nell'ombra e nel segreto come avete fatto da quel 12 settembre, in un modo o nell'altro ci direte finalmente i volti ...

