Elezioni Puglia, il centrodestra a Bari: "Vinciamo perché uniti". Salvini: "Il treno del cambiamento non ripassa" (Di sabato 12 settembre 2020) Con Fitto i leader della coalizione: Meloni (Fratelli d'Italia), Tajani (Forza Italia), Cesa (Udc) oltre al capo della Lega che per la prima volta ha partecipato a una manifestazione con il candidato governatore. Ha citato San Nicola e attaccato i migranti. La protesta di un... Leggi su repubblica (Di sabato 12 settembre 2020) Con Fitto i leader della coalizione: Meloni (Fratelli d'Italia), Tajani (Forza Italia), Cesa (Udc) oltre al capo della Lega che per la prima volta ha partecipato a una manifestazione con il candidato governatore. Ha citato San Nicola e attaccato i migranti. La protesta di un...

Linkiesta : In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Mi… - VoltItalia : ??Elezioni regionali Puglia?? Volt, con @ItaliaViva, @Azione_it, @Piu_Europa, @PLI_PartitoLib e ALI, si candida a su… - rep_bari : Elezioni Puglia, il centrodestra a Bari: 'Vinciamo perché uniti'. Salvini: 'Il treno del cambiamento non ripassa' [… - StraNotizie : Elezioni Puglia, il centrodestra a Bari: 'Vinciamo perché uniti'. Salvini: 'Il treno del cambiamento non ripassa' - cronaca_news : Elezioni Puglia, il centrodestra a Bari: 'Vinciamo perché uniti'. Salvini: 'Il treno del cambiamento non ripassa'… -