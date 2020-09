Elettra Lamborghini: la decisione drastica per il giorno del suo martimonio (Di sabato 12 settembre 2020) Elettra Lamborghini comunica spesso con i suoi follower di Instagram. L’ultima notizia che ha dato ha lasciato tutti a bocca aperta La cantante ed Afrojack sono sempre più vicini al giorno del loro matrimonio che avverrà in questo mese di settembre. Tutti i preparativi stanno andando avanti per entrambi. Anche se è soprattutto lei ad … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 settembre 2020)comunica spesso con i suoi follower di Instagram. L’ultima notizia che ha dato ha lasciato tutti a bocca aperta La cantante ed Afrojack sono sempre più vicini aldel loro matrimonio che avverrà in questo mese di settembre. Tutti i preparativi stanno andando avanti per entrambi. Anche se è soprattutto lei ad … L'articolo proviene da leggilo.org.

iopensocose : Io quando Elettra Lamborghini ha detto che oscurerà le fotocamere dei telefoni degli invitati al suo matrimonio cos… - radiofmfaleria : Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA - RVallesina : Elettra Lamborghini - Fanfare (feat. Guè Pequeno) - MichelaStamin : Posto in cui vorrei essere : con Elettra lamborghini a provare la sua torta. Posto in cui sono : a casa a finire i… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA -