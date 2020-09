Election Day | tutto quello che c’è da sapere Quando e come si vota

(Di sabato 12 settembre 2020) L’Italia verso l’day di settembre.sie per cosa. Tutte le informazioni sulla due giorni di tornata elettorale. L’Italia si avvicina al suo personalissimoDay, che ha ottenuto il via libera anche della Corte Costituzionale. Proviamo a fare il punto sul grande appuntamento elettorale per capiresi, per cosa siDay,siAl termine di un lungo tira e molla tra il governo e alcune Regioni, le date del voto sono quelle del 20 e 21 settembre. Nella giornata di domenica siore 07.00 alle 23.00, mentre nella giornata di lunedì sidalle ...

Il 20 e 21 settembre 2020 si vota per ridurre il numero dei parlamentari da 945 a 600, di cui 400 alla Camera e 200 al Senato, in concomitanza con le elezioni amministrative e regionali. La conferma è ...Le due parole in inglese, “Election Day”, sono entrate nel linguaggio giornalistico nostrano per indicare (il giorno o i giorni) in cui vengono accorpati diversi appuntamenti elettorali come quelli de ...