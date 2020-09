Edna O’Brien, dall’Irlanda alla Nigeria senza ritorno (Di domenica 13 settembre 2020) Di nuovo, è un clamoroso fatto di cronaca – il rapimento nel 2014 di un centinaio di studentesse da parte delle milizie di Boko Haram e la loro successiva segregazione in schiavitù nella Nigeria settentrionale in preda alla follia del terrorismo islamico –– a fornire l’innesco per l’ultimo romanzo di Edna O’Brien, Ragazza (traduzione sicura di Giovanna Granato, Einaudi, Stile libero Big, pp. 200, € 17,00). Esplorando parabole individuali in cui si riverberano trame sociali di tragica attualità, la scrittrice … Continua L'articolo Edna O’Brien, dall’Irlanda alla Nigeria senza ritorno proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 settembre 2020) Di nuovo, è un clamoroso fatto di cronaca – il rapimento nel 2014 di un centinaio di studentesse da parte delle milizie di Boko Haram e la loro successiva segregazione in schiavitù nellasettentrionale in predafollia del terrorismo islamico –– a fornire l’innesco per l’ultimo romanzo diO’Brien, Ragazza (traduzione sicura di Giovanna Granato, Einaudi, Stile libero Big, pp. 200, € 17,00). Esplorando parabole individuali in cui si riverberano trame sociali di tragica attualità, la scrittrice … Continua L'articoloO’Brien, dall’Irlandaproviene da il manifesto.

