Edizioni Star Comics presenta Blue nella terra dei sogni – La foresta invadente (Di sabato 12 settembre 2020) Un aeroplanino di carta, una canzone e una terribile tempesta: è così che comincia Blue nella terra DEI sogni di Davide Tosello, la trilogia – destinata prevalentemente a un pubblico young adult ma non solo – che rappresenta l’esordio nel campo del fumetto per il noto illustratore di giochi da tavolo. Una storia che si articola attraverso gli incubi della sua protagonista Blue, un percorso obbligato che la giovane dovrà affrontare per arrivare ad avverare i propri sogni. A Blue piacciono le cose semplici, le mattinate di sole e le colazioni, un giorno però, un aeroplano di carta che raggiunge la finestra della sua stanza, le consegna un messaggio segreto catapultandola in un ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 settembre 2020) Un aeroplanino di carta, una canzone e una terribile tempesta: è così che cominciaDEIdi Davide Tosello, la trilogia – destinata prevalentemente a un pubblico young adult ma non solo – che rapl’esordio nel campo del fumetto per il noto illustratore di giochi da tavolo. Una storia che si articola attraverso gli incubi della sua protagonista, un percorso obbligato che la giovane dovrà affrontare per arrivare ad avverare i propri. Apiacciono le cose semplici, le mattinate di sole e le colazioni, un giorno però, un aeroplano di carta che raggiunge la finestra della sua stanza, le consegna un messaggio segreto catapultandola in un ...

QuotidianPost : Edizioni Star Comics presenta Blue nella terra dei sogni – La foresta invadente - tuttocartoni : Edizioni Star Comics presenta Blue nella terra dei sogni – La foresta invadente - AkibaGamers : Edizioni Star Comics annuncia l'imminente arrivo del sedicesimo e ultimo volume per MOB PSYCHO 100, acclamatissimo… - RedCapes_it : Edizioni Star Comics mette in palio 10 shikishi di Hiro Mashima. Ecco come vincerne uno! - AkibaGamers : Edizioni Star Comics ha annunciato l'imminente arrivo di HIRO MASHIMA SPECIAL PACK, raccolta di alcune opere dell'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Edizioni Star Hiro Mashima – 10 shikishi in palio con Edizioni Star Comics Tom's Hardware Italia Today’s Special. Appuntamento nel giardino di Elena Forin, con Giorgia Fincato

Gli appuntamenti di Today’s Special, il format espositivo ideato e curato da Elena Forin, tornano con un nuovo menù ma con gli stessi ingredienti: rendere piacevole e familiare l’incontro con l’arte, ...

La nuova edizione di Future Vintage Festival dedicata all’italianità e in versione anti-Covid

Palinsesto ricco di ospiti, cultura, musica, lifestyle e intrattenimento, seguendo il tema dell’italianità. Una “spaghetti edition” tutta all’italiana che avrà come payoff #AllYouCanItaly PADOVA. In q ...

Gli appuntamenti di Today’s Special, il format espositivo ideato e curato da Elena Forin, tornano con un nuovo menù ma con gli stessi ingredienti: rendere piacevole e familiare l’incontro con l’arte, ...Palinsesto ricco di ospiti, cultura, musica, lifestyle e intrattenimento, seguendo il tema dell’italianità. Una “spaghetti edition” tutta all’italiana che avrà come payoff #AllYouCanItaly PADOVA. In q ...