E’ sempre più Forza Italia Viva. Pure sul referendum Renzi e Silvio se la intendono. Iv e FI hanno lasciato libertà di voto ai propri elettori. Così sperano di salvare poltrone e relativi stipendi (Di sabato 12 settembre 2020) Il patto del Nazareno non si è mai rotto e c’è sempre di più un Forza Italia Viva. Non sembra un caso che gli unici a lasciare libertà di voto in vista del referendum sul taglio dei parlamentari, con la speranza di mantenere un ampio numero di poltrone a Montecitorio e Palazzo Madama, siano proprio Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Altro che leader dei progressisti. L’ex premier fiorentino, dall’intesa con il Cav in poi, si è mosso e continua a muoversi come l’erede del berlusconismo e tra gli azzurri sulla via del tramonto e i Renziani confinati a percentuali ridicole Forza Italia Viva si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Il patto del Nazareno non si è mai rotto e c’èdi più un. Non sembra un caso che gli unici a lasciare libertà diin vista delsul taglio dei parlamentari, con la speranza di mantenere un ampio numero dia Montecitorio e Palazzo Madama, sianoBerlusconi e Matteo. Altro che leader dei progressisti. L’ex premier fiorentino, dall’intesa con il Cav in poi, si è mosso e continua a muoversi come l’erede del berlusconismo e tra gli azzurri sulla via del tramonto e iani confinati a percentuali ridicolesi ...

