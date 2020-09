Dzeko di nuovo papà, è nata la terza figlia Dalia: «Benvenuta piccolo fiore» (Di sabato 12 settembre 2020) Fiocco rosa in casa Dzeko. L'attaccante della Roma e la moglie Amra danno il benvenuto alla piccola Dalia. Si tratta della terza figlia per Edin Dzeko. Il bosniaco ha annunciato il lieto evento... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Fiocco rosa in casa. L'attaccante della Roma e la moglie Amra danno il benvenuto alla piccola. Si tratta dellaper Edin. Il bosniaco ha annunciato il lieto evento...

Sport_Mediaset : #Juve, l'agente #Branchini: 'Il nuovo attaccante sarà #Morata'. Il noto procuratore a Radio Deejay: 'Non è #Kean, n… - Sardanapalooo : Don Pedrito, Carletto Perez, l’Armeno che va come un treno, Capitan Pellegrini, Capitan Dzeko e il Faraone: sarebbe… - leggoit : #Dzeko di nuovo papà, è nata Dalia: «Benvenuta piccolo fiore» - leggoit : #Dzeko di nuovo papà, è nata Dalia: «Benvenuta piccolo fiore» - M3arwan : RT @AliprandiJacopo: La Roma è in partenza per la Sardegna. Edin #Dzeko diventato di nuovo papà raggiungerà la squadra nelle prossime ore.… -