Due persone positive al coronavirus | scatta l’allarme all’ospedale San Martino

(Di sabato 12 settembre 2020) Nel frattempo continua a funzionare a rilento il nuovo apparecchio per la diagnostica dei casi che è stato acquistato circa 3 mesi

fattoquotidiano : Fondi Lega, Salvini: “L’arresto dei commercialisti? Ne conosco due su tre, sono persone oneste. Si risolverà nel nu… - emergency_ong : ?? SALVATAGGIO NEL #MEDITERRANEO questa notte soccorse 78 persone in acque internazionali. Tra loro anche due bambin… - espressonline : Due uomini d’affari e la Doha Bank del Qatar saranno processati con l’accusa di aver finanziato le stragi. È la pri… - Barbara42621319 : RT @salvinimi: +++Ultim'ora+++ Salvini: 'Dei comercialisti della Lega conosco due sui tre e sono brave persone'. Ormai è chiaro a chi hanno… - ladyfavolosa2 : Cavolo non che fosse brutta ma santo cielo Sophie 2018 e Sophie 2020 sono due persone diverse. Pro alla chirurgia… -

Ultime Notizie dalla rete : Due persone

Il Secolo XIX

Due casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le 11 di sabato 12 settembre, dalla sezione di Genetica Molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Vite ...Cresce la preoccupazione a Roma per un grande focolaio di coronavirus scoppiato nella comunità peruviana. Al momento sono 70 le persone trovate positive al Covid-19. Un rischio per la Capitale, e non ...