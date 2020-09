Dove vanno a finire i fondi del nuovo piano per i grandi progetti culturali (Di sabato 12 settembre 2020) Le rovine dell’antica città di Sibari (Getty Images)Può una strategia nazionale escludere una parte del paese, ossia il Sud e le isole? Il 10 agosto il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) Dario Franceschini ha annunciato undici investimenti annuali che vanno sotto il nome di piano strategico grandi progetti beni culturali. Di circa 103 milioni stanziati, cento vanno al Centro e al Nord Italia e appena tre milioni vanno al Sud, ad un unico sito, ossia il Parco e il museo archeologico di Sibari. Questo perché, come si legge nel sito dedicato (ma non nel comunicato stampa), al Sud spettano già gli interventi previsti dai Programmi della politica di coesione. Che però, a ben ... Leggi su wired (Di sabato 12 settembre 2020) Le rovine dell’antica città di Sibari (Getty Images)Può una strategia nazionale escludere una parte del paese, ossia il Sud e le isole? Il 10 agosto il ministro per i Beni e le attivitàe per il turismo (Mibact) Dario Franceschini ha annunciato undici investimenti annuali chesotto il nome distrategicobeni. Di circa 103 milioni stanziati, centoal Centro e al Nord Italia e appena tre milionial Sud, ad un unico sito, ossia il Parco e il museo archeologico di Sibari. Questo perché, come si legge nel sito dedicato (ma non nel comunicato stampa), al Sud spettano già gli interventi previsti dai Programmi della politica di coesione. Che però, a ben ...

Ultime Notizie dalla rete : Dove vanno Dove vanno a finire i fondi del nuovo piano per i grandi progetti culturali Wired.it Ad Albisola la nuova rotatoria dove i veicoli sfiorano le panchine

Fanno ancora discutere le nuove panchine sistemate ai margini della rotonda sull’Aurelia di Albisola Superiore, ora in fase di completamento. La ventina di sedute allestite in piazza Dante, all’incroc ...

Dove la periferia diventa centro d’attrazione e vita

Chi si spinge dal centro della città verso nord est incrocia una quartiere che ha fatto la storia di Milano. È il quartiere della Bicocca, così chiamato per via di una antica dimora di campagna voluta ...

