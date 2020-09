Donald Trump, il guerriero solitario sempre più vicino alla rielezione (Di sabato 12 settembre 2020) Ricordiamoci gli attacchi in politica estera a Trump, prima del novembre del 2016, non solo dei politici Democratici ma soprattutto di quei quartieri dell'intelligence, della diplomazia e dell'esercito coccolati dal New York Times e dal NeverTrumpismo. E' un pazzo, ci portera' in guerra, distruggera' il mondo, non dategli il bottone nucleare. Quattro anni dopo, il “pazzo” puo' vantare di essere il presidente piu' fautore e realizzatore di vera pace della storia USA recente, tanto che e' stato nominato due volte per il Premio Nobel della Pace in tre giorni nell'ultima settimana. La prima volta mercoledi' dal deputato norvegese Christian Tybring-Gjedde per essere stato il broker della storica pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti firmata un mese fa. La seconda dal membro del parlamento svedese Magnus Jacobsson per aver portato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Ricordiamoci gli attacchi in politica estera a, prima del novembre del 2016, non solo dei politici Democratici ma soprattutto di quei quartieri dell'intelligence, della diplomazia e dell'esercito coccolati dal New York Times e dal Neverismo. E' un pazzo, ci portera' in guerra, distruggera' il mondo, non dategli il bottone nucleare. Quattro anni dopo, il “pazzo” puo' vantare di essere il presidente piu' fautore e realizzatore di vera pace della storia USA recente, tanto che e' stato nominato due volte per il Premio Nobel della Pace in tre giorni nell'ultima settimana. La prima volta mercoledi' dal deputato norvegese Christian Tybring-Gjedde per essere stato il broker della storica pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti firmata un mese fa. La seconda dal membro del parlamento svedese Magnus Jacobsson per aver portato ...

welikeduel : Donald Trump intervistato da Fabio Celenza, un'esclusiva di #propagandalive @CelenzaFabio - SkyTG24 : Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 - RaiNews : #Usa2020, Twitter e Facebook 'censurano' il presidente Donald #Trump - mauroparisi28 : Manovre ELETTORALI quelle del PRESIDENTE AMERICANO DONALD TRUMP in vista delle PRESIDENZIALI del 3 Novembre. Ha RIC… - Buhez2 : @realDonaldTrump Donald Trump come Giulio Cesare : Veni Vidi Vici. Forza Donald, vinci! -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Trump: stiamo lavorando a un programma segreto di armi Il Sole 24 ORE Donald Trump, il guerriero solitario sempre più vicino alla rielezione

Ricordiamoci gli attacchi in politica estera a Trump, prima del novembre del 2016, non solo dei politici Democratici ma soprattutto di quei quartieri dell’intelligence, della diplomazia e dell’esercit ...

Usa: Trump agli elettori della Carolina del Nord, votate per posta e poi andate ai seggi

New York , 12 set 18:38 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato gli elettori della Carolina del Nord a votare per corrispondenza e poi a recarsi ai seggi per veri ...

Ricordiamoci gli attacchi in politica estera a Trump, prima del novembre del 2016, non solo dei politici Democratici ma soprattutto di quei quartieri dell’intelligence, della diplomazia e dell’esercit ...New York , 12 set 18:38 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato gli elettori della Carolina del Nord a votare per corrispondenza e poi a recarsi ai seggi per veri ...