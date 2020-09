Domenica In, salta l’ospitata di Conte: Salvini e Meloni ‘boicottano’ il videomessaggio del premier (Di sabato 12 settembre 2020) Un pensiero carino quello che Mara Venier pensava di riservare agli studenti alla vigilia della campanella di un anno scolastico che si preannuncia difficile: un’idea concretizzata – in teoria – nella messa in onda di un videomessaggio del premier Giuseppe Conte a Domenica In, in quella che sarà la puntata di esordio di domani, Domenica 13 settembre 2020. Un discorso di qualche minuto per augurare agli studenti un buon inizio. È bastato l’annuncio a scatenare la polemica da parte delle opposizioni. Leggi anche >> Torre del Greco: Salvini costretto ad abbandonare il palco Domenica In, Conte rinuncia al videomessaggio: Salvini e Meloni pronti a ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 settembre 2020) Un pensiero carino quello che Mara Venier pensava di riservare agli studenti alla vigilia della campanella di un anno scolastico che si preannuncia difficile: un’idea concretizzata – in teoria – nella messa in onda di undelGiuseppeIn, in quella che sarà la puntata di esordio di domani,13 settembre 2020. Un discorso di qualche minuto per augurare agli studenti un buon inizio. È bastato l’annuncio a scatenare la polemica da parte delle opposizioni. Leggi anche >> Torre del Greco:costretto ad abbandonare il palcoIn,rinuncia alpronti a ...

